Um homem com cerca de 30 anos foi encontrado morto, esta segunda-feira de manhã, num terreno contíguo a uma fábrica de que seria proprietário em Serzedo, em Vila Nova de Gaia, confirmou fonte do Comando Territorial da GNR do Porto à TVI24.

De acordo com a mesma fonte, a vítima foi encontrada "já cadáver, com alguns ferimentos e supõe-se que fosse o proprietário" da empresa.

O óbito foi confirmado no local pelo INEM.

O alerta foi dado cerca das 10:30.

A Polícia Judiciária tomou conta da ocorrência.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários da Aguda e a GNR local.