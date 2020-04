À semelhança dos anos passados, o município de Palmela, no distrito de Setúbal, está a ultimar um vasto programa para comemorar os 46 anos sobre a Revolução do Cravos. A lógica dos eventos é a mesma de outros tempos, à exceção de um pormenor essencial nos dias que correm: para marcar presença, as gentes do município não podem sair de casa, aliás, até podem, mas o mais longe até onde têm caminhar vai ser, mesmo, a varanda ou a janela.

A Câmara municipal está a convidar todos os munícipes a enfeitarem as fachadas com cravos, até dia 24. Ainda assim, para pendurar as flores não é necessário ir à florista, e correr riscos desnecessários, basta seguir um vídeo publicado pela autarquia nas redes sociais que ajuda a dar forma ao símbolo da revolução.

Na sexta-feira à noite é dia de concerto, transmitido em direto a partir do Cineteatro S. João: às 22:30 tem início o live, através do Facebook, do YouTube e do site da câmara municipal. Em cima do palco vão estar vários artistas a homenagear os cantores de abril.

Dia 25 de manhã, sábado, nova transmissão online da sessão solene que assinala o aniversário sobre a Revolução.

À tarde, os músicos do concelho interpretam, cada um na própria casa, o tema "Grândola Vila Morena", de Zeca Afonso. Carros com colunas vão passar por diferentes ruas do concelho, com o resultado final, a convidar cada morador a ir à janela cantar um verso, ou mais, do hino da liberdade.

A iniciativa da Câmara Municipal de Palmela foi dinamizada na sequência das restrições impostas por Governo e autoridades de saúde, devido ao surto de Covid-19 que continua a afetar Portugal.