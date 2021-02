A GNR, através do Posto Territorial de Santo António, pôs termo, na passada segunda-feira, a um convívio ilegal com sete pessoas num armazém devoluto em Santo António da Charneca.

A Guarda teve conhecimento da ocorrência através de uma denúncia, e informa que os militares deslocaram-se de imediato para o local.

Os sete indivíduos presentes no convívio tinham idades compreendidas entre os 20 e os 44 anos, e encontravam-se a consumir bebidas alcoólicas, num "incumprimento das normas e medidas vigentes para a contenção da epidemia e redução do risco de contágio da doença covid-19".

Desta ação, segundo informa a GNR, resultaram sete autos de contraordenação por "violação do dever geral de recolhimento domiciliário".

O Comando Territorial de Setúbal contou, nesta ação, com o reforço do Posto Territorial do Montijo e do Destacamento de Intervenção (DI) de Setúbal.