Uma pessoa sofreu ferimentos graves na manhã desta sexta-feira devido a um incêndio no segundo andar de um edifício de três pisos na Moita, entretanto já extinto, informou o Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal.

Segundo a mesma fonte, a vítima foi transportada para o Hospital de São José, em Lisboa.

Para o local do incêndio, no prédio com o número 14 da Avenida dos Descobrimentos, foram mobilizadas as corporações de bombeiros da Moita, do Barreiro e Sul e Sueste, com um total de 23 operacionais apoiados por 10 viaturas.