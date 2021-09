A PSP deteve três homens suspeitos da prática do crime de roubo a um posto de correios. Assim que os assaltantes deixaram o posto no Seixal, funcionários que estavam no local avisaram de imediato as autoridades para uma ocorrência de roubo à mão armada.

Os três homens acabaram por se colocar em fuga com recurso a um automóvel. Mobilizados todos os meios da Divisão da PSP do Seixal, os suspeitos foram intercetados, acabando por deixar a viatura, fungindo depois a pé.

Segundo a fotografia partilhada pelas autoridades, foram apreendidas três máscaras semelhantes às utilizadas pelos assaltantes da série "A Casa de Papel".

Os homens foram depois encurralados num restaurante, onde acabaram por ser detidos.

Aos suspeitos foi apreendido o seguinte material:

- quatro facas;

- 1.985 euros em numerário, produto do roubo aos CTT;

- três máscaras;

- quatro pares de luvas;

- indumentária utilizada nos ilícitos cometidos;

- um molho de chaves de viaturas.

Os detidos estão agora a aguardar julgamento em prisão preventiva.