O homem, de 47 anos, foi acusado de 26 crimes de abuso sexual a menores. Os suspeito dava aulas de inglês num colégio no distrito de Setúbal.

Os abusos ocorriam em plena sala de aula em aos colegas de turma das vítimas. Por isso, a Polícia Judiciária teve de ouvir dezenas de crianças, que confirmaram os crimes.

O arguido foi detido há mais de um ano e já tinha sido despedido do colégio, onde dava aulas a duas turmas do terceiro e quarto ano.

Esta quarta-feira foi conhecida a acusação do Ministério Público. No documento pode ler-se. que por diversas ocasiões, o homem terá colocado as mãos sobre ou no interior da roupa das alunas e efetuou movimentos de fricção, tocando-as e acariciando-as.

O arguido arrisca uma pena que pode ascender aos 11 anos de prisão por cada um dos crimes. O professor está a aguardar julgamento em prisão domiciliária, em casa dos pais, com pulseira eletrónica.