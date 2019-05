Um estudo publicado esta sexta-feira na revista Lancet, e que contou com a participação de cerca de 1000 casais de toda a Europa, concluiu que o risco de transmissão de HIV entre casais homossexuais é "zero" se o homem que tiver HIV positivo estiver em tratamento com antirretrovirais e, portanto, tiver um nível reduzido do vírus no organismo. HIV "indetetável é equivalente a intransmissível", defendem os autores do estudo.

A pesquisa seguiu 972 casais homossexuais do sexo masculino, em que apenas um dos parceiros tinha sido diagnosticado com VIH, ao longo de quase oito anos, entre 2010 e 2017. Durante todo este período, não foi registada a transmissão de qualquer caso de HIV; os investigadores acreditam que foram prevenidos cerca de 472 casos da doença.

De todos os homens que participaram no estudo, 15 foram infetados com HIV, mas testes genéticos mostraram que em nenhuma ocasião o vírus foi transmitido pelo parceiro. No total, os casais reportaram ter tido sexo 76 088 vezes sem preservativo. "As nossas descobertas oferecem provas conclusivas de que o risco de transmissão de HIV através de sexo anal quando a carga viral está suprimida é, efetivamente zero", referem os investigadores.

O sexo anal é aquele com maior risco de transmissão de VIH mas, segundo Alison Rodger, uma das autoras do estudo e professora de doenças infeciosas na University College de Londres, os casais gay poderão agora libertar-se do estigma que enfrentam muitas pessoas diagnosticadas com VIH. "Esta mensagem poderosa pode ajudar a terminar a pandemia do HIV prevenindo a transmissão do vírus e a atacar o estigma e a discriminação", frisou.

Os homens que participaram no estudo e que tinham VIH faziam terapia com antirretrovirais há pelo menos quatro anos, o que tornou o vírus indetetável. O VIH é considerado indetetável quando há menos de 200 cópias do vírus por mililitro de sangue.

A terapia com antirretrovirais é uma combinação de medicamentos que, tomados diariamente, impedem o VIH de se replicar no corpo. O tratamento não cura o vírus, mas consegue reduzi-lo para os níveis indetetáveis já referidos. A maioria dos portadores de VIH tomam um comprimido uma vez por dia, mas outros podem tomar até quatro comprimidos diariamente, dependendo das necessidades específicas do organismo. A terapia com antirretrovirais deve iniciar-se logo que o VIH seja diagnosticado.