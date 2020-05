Um homem morreu na sequência do capotamento do trator que conduzia em São Bartolomeu de Messines, concelho de Silves, disse hoje à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.

Segundo a mesma fonte, o alerta chegou às autoridades às 00:04, tendo acorrido ao local, em Vale Vinagre, elementos dos Bombeiros Voluntários de São Bartolomeu de Messines, da GNR e a viatura médica de emergência e reanimação de Albufeira.

Fonte do Comando-Geral da GNR referiu que a vítima mortal tem 63 anos e tratou-se de um acidente de trabalho.