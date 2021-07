Um homem com 53 anos foi detido esta quarta-feira pela Polícia Judiciária por fortes indícios de ter sido responsável pela morte de uma mulher, encontrada carbonizada no interior de uma autocaravana no sítio dos Calvos, em São Bartolomeu de Messines, no concelho de Silves.

Em comunicado, a força destacou que os factos ocorreram esta quarta-feira e que a vítima foi já encontrada sem vida, no interior do veículo.

Para os inspetores, o conjunto de diligências realizadas "permitiu a recolha de relevantes elementos probatórios que sustentaram a emissão de mandados de detenção fora de flagrante delito do suspeito".

O homem será presente às Autoridades Judiciárias para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.