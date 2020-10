A covid-19 é uma doença respiratória causada por um novo coronavírus (tipo de vírus) detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Em Portugal, morreram 2.181 pessoas dos 99.911 casos de infeção confirmados , de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

Segundo o SIM, que anuncia este domingo a iniciativa no seu portal, reproduzindo o modelo da declaração, "a realidade que se vive atualmente nas instituições prestadores de cuidados de saúde" , como hospitais e centros de saúde, é pautada pela "escassez de recursos humanos e exaustão dos existentes" .

Continuar a ler

VÍDEO MAIS VISTO

Estão a nascer os passadiços do Pulo do Lobo na margem do rio Guadiana