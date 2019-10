Um homem com cerca de 50 anos morreu hoje em Castelões, Vila Nova de Famalicão, na sequência do despiste do motociclo que conduzia, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Braga.

Segundo a fonte, o alerta foi dado pouco depois das 14:00, tendo sido mobilizados para o local os Bombeiros Voluntários de Famalicão e a viatura médica de emergência e reanimação do hospital da mesma cidade.

No entanto, não foi possível reverter o quadro de paragem cardiorrespiratória da vítima, tendo o óbito sido declarado no local.