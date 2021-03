O despiste de um motociclo na estrada municipal da Caniceira, em direção a Alcobertas, em Rio Maior, causou hoje um morto, disse fonte da GNR à Lusa.

O jovem de 27 anos conduzia um motociclo e seguia sozinho quando se terá despistado.

“Desconhece-se ainda as causas do acidente, que será investigado pelo Núcleo de Investigação Criminal em Acidente de Viação (NICAV)”, adiantou a GNR.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém disse que o alerta foi dado pelas 08:04, tendo estado no local oito operacionais e três veículos dos Bombeiros Voluntários de Rio Maior, a ambulância de Suporte Imediato de Vida de Torres Novas, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital Distrital de Santarém e a GNR.