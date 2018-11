Os acidente rodoviários aumentaram nos primeiros dez meses do ano e provocaram a morte a 422 pessoas, segundo o último relatório da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).

O documento, que abrange o período entre janeiro e 31 de outubro, regista 109.030 acidentes, mais do que em período homólogo do ano passado (106.986), 422 vítimas mortais (mais dois), 1.739 feridos graves (menos 95) e 33.742 feridos leves (menos 746).

O distrito com mais acidentes foi o de Lisboa (21.744), seguido do Porto (19.603), Braga (9.255), Faro (9.150), Aveiro (8.903) e Setúbal (8.849).

Já o distrito onde se registaram mais vítimas mortais foi o de Setúbal (61), seguido do Porto (46), Lisboa (42) e Leiria (36).

Segundo o relatório da ANSR, que reúne dados da PSP e da GNR, Lisboa foi o distrito onde se registou maior número de feridos graves (218), seguido de Santarém (178), Faro (164), Porto (158) e Setúbal (141).

Os numeros da ANSR indicam ainda que na última semana de outubro os acidentes provocaram a morte a 16 pessoas nas estradas portuguesas e fizeram 55 feridos graves.

Os dados da ANSR dizem respeito às vítimas cujo óbito foi declarado no local do acidente ou a caminho do hospital.