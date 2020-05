Os sintomas de Covid-19 mais comuns são já bem conhecidos da maioria da população: febre, tosse seca e cansaço. Mas há outros menos frequentes, igualmente importantes, como as dores de cabeça, a congestação nasal, conjuntivite, dor de garganta, diarreia, perda de paladar e olfacto, erupções cutâneas ou mudanças de cor nos dedos das mãos ou dos pés.

Estes sintomas têm sido documentados pela Organização Mundial de Saúde, que agora acrescentou mais dois à já longa lista: as dificuldades na fala e na mobilidade.

Num documento, permamentemente atualizado, a OMS assinala que cerca de 80% dos infetados com Covid-19 recupera sem necessidade de tratamento hospitalar e que são os mais velhos ou aqueles que já têm doenças como hipertensão arterial, problemas cardíacos ou pulmonares, diabetes ou cancrom quem mais poderá sofrer com a doença.

Porém, ressalva-se que qualquer pessoa pode ficar gravemente doente se for infetada com Covid-19. "As pessoas de qualquer idade que tenham febre ou tosse e respirem com dificuldade, sintam dor ou opressão no peito ou tenham dificuldades para falar ou mover-se devem solicitar atenção médica imediatamente", referem os especialistas da OMS.

No início desta semana, o Reino Unido adicionou à lista de sintomas determinantes para auto-isolamento a perda de olfacto e paladar. Investigadores do King’s College de Londres estudaram e agregaram informações sobre os sintomas de mais de 1,5 milhões de pessoas no Reino Unido, que acreditavam estarem infetadas com o novo coronavírus, tendo chegado à conclusão de que seria aconselhável rever as orientações.

Entre outros sintomas menos comuns da Covid-19 encontram-se ainda a necrose - morte dos tecidos causada por infeção - ou livedo, uma mancha lívida na pele, bem como formigueiro e ardor.