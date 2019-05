Os 17 agentes da PSP da Esquadra de Alfragide, concelho de Amadora, acusados de agressões e insultos racistas a seis jovens da Cova da Moura, em 2015, conhecem esta segunda-feira o acórdão no Tribunal de Sintra.

A juíza do tribunal, que considera ter havido abuso de autoridade, absolveu três arguidos do crime de falsidade de documento, mas condenou oito agentes da PSP por crimes como sequestro e ofensas à integridade física agravada, denúncia caluniosa e falsificação de documentos.

Caíram as acusações de tortura e crimes de racismo.

Um dos agentes foi condenado a pena efetiva de 1 ano e seis meses por ter cometido outra vez o mesmo crime de que é acusado. Os restantes sete arguidos são condenados a penas suspensas que podem ir de 1 ano e dois meses aos 5 anos.

Para a leitura do acórdão do julgamento, que teve mais de 30 sessões e no qual foram ouvidas cerca cem testemunhas, muito do público que pretendia assistir ficou à porta.

A leitura aconteceu esta segunda-feira, no tribunal de Sintra, após a presidente do coletivo de juízes, Ester Pacheco, decretar um primeiro adiamento, a 30 de abril.

Nas alegações finais, a defesa pediu a absolvição dos 17 arguidos de todos os crimes pelos quais estão acusados, enquanto o procurador do Ministério Público (MP) Manuel das Dores deixou cair as acusações de racismo e tortura, considerando que os arguidos não agiram com “ódio racial”.

Os arguidos respondem por denúncia caluniosa, injúria, sequestro, ofensa à integridade física, falsificação de documento e falsidade de testemunho, num caso que remonta a 5 de fevereiro de 2015, por alegadas agressões e insultos racistas a seis jovens, na Cova da Moura e no interior da esquadra de Alfragide.