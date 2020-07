A GNR deteve dois homens de 21 anos no dia 3 de julho pelo crime de furto em veículo, em Cascais.

A força policial agiu na sequência de uma denúncia de que se encontrava um veículo no Cabo da Roca, em Sintra, com três homens a efetuar furtos em veículo. A partir desse momento, os militares da Guarda deslocaram-se ao local onde localizaram os suspeitos numa estrada contigua à Praia do Guincho.

Segundo o comunicado do Comando Territorial de Lisboa, através do Núcleo de Investigação Criminal de Sintra, "no momento da abordagem, os suspeitos pararam o veículo na berma e quando os militares da GNR se aproximaram, os infratores iniciaram a marcha com a viatura, tendo colidido contra o veículo da GNR e iniciado a fuga ao longo da referida estrada"

A articulação entre o Posto de Colares e o Subdestacamento de Alcabideche, o apoio da Divisão de Cascais da Polícia de Segurança Pública (PSP) e da Polícia Marítima (PM) de Cascais, fez com que fosse possível cercar os suspeitos por terra e mar, "num momento em que estes já teriam abandonado a viatura e estavam em fuga apeada pela orla costeira".

Esta ação conjunta permitiu deter dois dos três homens em fuga, sendo que o terceiro suspeito já se encontra identificado.

A GNR afirma que, através da ação, foi ainda possível apurar que o modus operandi dos suspeitos estaria associado a pelo menos sete furtos denunciados, em valores que ascendem aos 13 mil euros, sendo que era frequente operarem nas localidades da Sintra, Cascais e Oeiras.

"No decorrer das diligências policiais foram efetuadas duas buscas domiciliárias e uma busca em veículo, que culminou na recuperação de 12 telemóveis, dois tablets, dois relógios, um anel de ouro e 300 euros em numerário", avança o comunicado, sublinhando que foi ainda recuperado mais de uma dezena de carteiras, mochilas e malas de viagem com diversas peças de vestuário, já devolvidas aos seus proprietários.

Os dois detidos, já referenciados e indiciados pelos crimes de tráfico de estupefacientes, posse de arma proibida e diversos crimes de furto por todo o território nacional, foram constituídos arguidos e os factos remetidos ao Tribunal Judicial da Amadora.