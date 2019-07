/ AM

Um homem de 18 anos foi detido em Sintra, distrito de Lisboa, em 12 de julho, por cometer vários crimes, como roubo, ofensa à integridade física e gravação e divulgação de conteúdos nas redes sociais, anunciou hoje a PSP.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão Policial de Sintra, referiu que o homem tentou roubar um telemóvel de 700 euros, em 7 de maio, em Queluz, com recurso a coação física e a uma arma branca.

Na sequência da investigação, as autoridades anotaram também que, em 8 de junho, o suspeito integrava um grupo de 10 pessoas que agrediu uma pessoa com pontapés e socos, em Agualva, após tentar roubar um telemóvel de 150 euros, tendo gravado e publicado as agressões nas redes sociais.

De acordo com a PSP, o agredido foi sujeito a intervenção cirúrgica aos pulmões, na sequência de um pneumotórax, enquanto o detido já foi presente no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste, Núcleo de Sintra, para primeiro interrogatório, tendo-lhe sido decretada a medida de coação de prisão preventiva.