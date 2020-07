Um sismo de magnitude 3,5 na escala de Richter foi registado na terça-feira à noite nos Açores, com epicentro a cerca de 25 quilómetros de Cabo da Praia, ilha Terceira, anunciou o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica.

O sismo foi sentido com intensidade máxima IV nas freguesias de Santa Cruz e Porto Martins (concelho de Praia da Vitória). O evento foi ainda sentido com intensidade III na freguesia de Fontinhas (concelho de Praia da Vitória)”, informou aquele serviço em comunicado, acrescentando que continuará a acompanhar a situação e a emitir novos comunicados, caso seja necessário.

Durante a manhã, havia já sido registado um sismo de magnitude 3,5 na escala de Richter a cerca de 23 quilómetros a este/sudeste do Cabo da Praia, na ilha Terceira.

O sismo foi registado às 09:37 locais (10:37 no continente) e foi sentido com intensidade máxima III/IV na escala de Mercalli Modificada na freguesia de Santa Cruz, no concelho da Praia da Vitória, ilha Terceira.

Pelas 21:02 (hora local) registou-se um novo abalo.