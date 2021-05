O Sindicato dos Jornalistas (SJ) lamentou esta sexta-feira que o Governo "continue de costas voltadas para a comunicação social", que atravessa uma grave crise, e pediu que o IVAucher seja aplicado ao setor dos media.

No dia em que o Governo anunciou o lançamento do IVAucher, que permitirá aos contribuintes usar o valor do IVA acumulado, em cada trimestre, em restaurantes, hotéis e espaços de cultura, em consumos nos mesmos setores no trimestre seguinte, o SJ lamenta que o setor da comunicação social continue a ser o único a não obter qualquer tipo de ajuda extraordinária desde o início da pandemia", refere em comunicado.