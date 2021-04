Os Censos estão de volta ao país, passados dez anos. A responsável pelo gabinete para os Censos 2021, Paula Paulino, lembra que este estudo “é a maior operação estatística realizada em Portugal e têm como objetivo contar e caracterizar a população residente e o parque habitacional”.

Contudo, a GNR lembra que com este tipo de acontecimentos à escala nacional, que envolvem elevado contacto com a população, é usual que surjam vários casos de tentativas fraudulentas, as conhecidas burlas.

O tenente-coronel João Fonseca alerta para SMS ou e-mails que peçam ao cidadão para facultar dados ou para aceder a algum tipo de link, relacionado com os Censos 2021.

Quer no "smishing", tentativa de burla através de SMS, ou phishing, que ocorre sobretudo através de e-mail, "a pessoa é tentada a clicar num link e depois poderá dar acesso a uma série de informação que tenha no telemóvel ou no computador”.

Não carreguem nos links que possam receber, quer por SMS quer ao nível de um e-mail, relacionados com os Censos 2021”, alerta o tenente-coronel João Fonseca.

Os idosos que se encontram em situação de isolamento continuam a ser o grupo de maior risco. "Com menos acesso à informação e às tecnologias" tornam-se as vítimas preferidas dos burlões.

A GNR reitera que "a resposta ao questionário é sempre gratuita”, pedindo a todos os cidadãos que desconfiem caso "alguém pedir algum tipo de contrapartida, como dinheiro".

Os Censos 2021 podem ainda fomentar um aumento no número de assaltos a residências. O tenente-coronel João Fonseca garante que não existe razão nenhuma para que um recenseador tenha de entrar na casa do inquirido.