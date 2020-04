Portugal recebeu uma doação privada de 4,6 milhões de euros em equipamento médico, oferecido por uma imobiliária chinesa.

Os equipamentos fazem parte de uma doação total de cerca de 4,6 milhões de euros feita pela Reformosa, promotora da empresária e filantropa chinesa Ming Hsu.

Além dos ventiladores, fabricados na Austrália, fazem ainda parte deste donativo da empresária do ramo imobiliário 1 milhão de máscaras, 22 mil fatos de proteção, 100 mil pares de luvas, 100 mil óculos de proteção e 10 mil toucas cirúrgicas, entre outro material.

Esta ajuda destina-se a profissionais de saúde de várias instituições hospitalares onde está identificada a carência deste material, tendo sido organizada em cooperação com o governo português, a embaixada de Portugal na China e a Câmara Municipal de Lisboa.

Todo o equipamento foi entregue ao embaixador português em Pequim José Augusto Duarte, chegando a primeira parte a Lisboa já este domingo de manhã e o restante durante a próxima semana.

Há duas semanas a mesma empresária ofereceu já material de proteção médica aos profissionais de saúde do Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Além deste donativo, a empresária Ming Hsu organizou um consórcio de empresas luso-chinesas que já reuniram mais de 200 mil euros para entregar a entidades oficiais portuguesas.

Em 2017 a filantropa de origem chinesa, que apoia várias instituições sem fins lucrativos na área da educação e que é membro do board da norte americana Columbia Business School, doou 2 milhões de euros à Nova BSE de Carcavelos com o objetivo de ajudar a promover a educação empresarial no mundo.