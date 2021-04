A primeira unidade de um ventilador produzido em Portugal e com certificação europeia foi esta quarta-feira simbolicamente entregue a uma associação que adquiriu 30 equipamentos e vai distribuí-los por hospitais do Serviço Nacional de Saúde.

A cerimónia decorreu na empresa Sysadvance, com sede na Póvoa de Varzim, distrito do Porto, que nos últimos meses desenvolveu o equipamento e o submeteu a uma rigorosa certificação à aprovação nas entidades de saúde europeias, tendo agora capacidade para produzir 60 unidades por dia.

É um produto desenvolvido com o requisito de alta fiabilidade, desempenho e precisão para o suporte de vida de doentes com estados pulmonares muito críticos. A certificação comprovou que é um ventilador tão bom ou melhor que os equipamentos topo de gama já produzidos no estrangeiro", revelou José Vale Machado, responsável da Sysadvance.