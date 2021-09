A Madeira cansou-se de esperar e está a preparar-se para começar a administrar a terceira dose da vacina contra a covid-19 sem aguardar pela decisão das autoridades nacionais. O Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, explica que Portugal continental vai continuar a esperar por indicações da Direção-geral da Saúde e da Agência Europeia do Medicamento.

Quanto à novidade, divulgada na terça-feira pelo vice-almirante Gouveia e Melo, sobre a vacinação de recuperados há três meses, o Secretário de Estado da Saúde explica que a medida deverá incidir sobre menos de 300 mil portugueses.

Lacerda Sales lembra que a alteração foi motivada pela "decisão do órgão técnico" e que todos os abrangidos pela nova norma podem ser imunizados através da "modalidade de casa aberta”.

O responsável está confiante que Portugal vai atingir a meta dos 85% de cidadãos com esquema vacinal completo entre a terceira e quarta semana deste mês.

O processo de vacinação tem corrido muito bem e isso deve-se aos portugueses e é com grande orgulho que nós portugueses dizemos isso. Temos 84% da população com a primeira dose e 74% com esquema vacinal completo”, acrescenta o Secretário de Estado Adjunto e da Saúde