Mais de 20 hospitais e centros de saúde de norte a sul do país já dão consultas aos sábado. Faz tudo parte da estratégia do Governo para melhorar o acesso ao Serviço Nacional de Saúde.

De acordo com o Jornal de Notícias, o Executivo pretende assim reduzir as longas listas de espera, adequando o funcionamento dos serviços às necessidades dos utentes.

Exemplo disso são os números do Hospital São João, no Porto. Até ao final de outubro, foram realizadas mais de 6.500 consultas ao fim de semana. Mesmo aos domingos, os utentes têm à disposição consultas de sete especialidades. Se olharmos para os números dos exames e tratamentos, no hospital da invicta, já ultrapassaram os 10 mil.

No entanto, nem tudo é um mar de rosas. É preciso pensar a que custo são feitas estas consultas e estes exames ao fim de semana. Os sindicatos que representam os vários profissionais de saúde queixam-se de sobrecarga de trabalho.

Só a contratação de mais profissionais para o Serviço Nacional de Saúde pode trazer mais vantagens para esta medida.

Marta Temido, ministra da Saúde, anunciou esta semana um reforço do Programa Operacional da Saúde em 800 milhões de euros, que vão estar já contemplados no Orçamento do Estado para 2020.

A medida, que faz parte do Programa de Governo, pretende reduzir as listas de espera.

Só o Hospital de São João, no Porto, realizou mais de 6 mil consultas ao fim-de-semana até final de outubro.