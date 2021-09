O Tribunal de Torres Vedras decretou a prisão preventiva do suspeito da violação e tentativa de homicídio de uma agente imobiliária, que foi atacada com violência durante a visita a uma casa no concelho de Sobral de Monte Agraço, distrito de Lisboa.

A vítima, uma mulher de 33 anos, “foi internada no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, com uma facada no abdómen que quase a colocou em risco de vida, sendo depois transferida para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, de onde já teve alta”, disse à agência Lusa, nesta quinta-feira, o coordenador de investigação criminal da diretoria de Lisboa da Polícia Judiciária (PJ), José Matos.

O homem, de 25 anos, pintor, foi detido pela PJ por existirem “fortes indícios” de ser autor de um crime de violação, de um crime de homicídio na forma tentada e de um crime de detenção de arma proibida, praticados na segunda-feira, numa localidade do concelho de Sobral de Monte Agraço.

Em comunicado, a PJ explicou, na quarta-feira, que os atos ocorreram na sequência de uma visita a um imóvel, cuja venda a vítima intermediava.

"Simulando interesse na aquisição desse imóvel e após duas visitas anteriores, nos dias 9 e 12 de setembro, o abusador sexual atacou a vítima e aproveitou-se da circunstância de estar sozinho com ela, usando de extrema violência física e produzindo-lhe múltiplas e graves lesões, através do uso de uma navalha", indicou.

Ainda segundo o comunicado, os crimes foram "executados de forma extremamente violenta e com recurso a arma branca" e “geradores de enorme alarme social".

José Matos disse, ainda, que “os gritos da vítima alertaram uma vizinha que foi lá bater à porta”, ato que acabou por possibilitar à mulher escapar ao agressor, “apresentando muitas agressões e marcas de lesões de defesa, por se ter debatido bastante”.

O detido, morador numa localidade próxima, e sem antecedentes criminais, optou por não fazer declarações ao Tribunal de Torres Vedras, que lhe aplicou a medida de coação de prisão preventiva.

A investigação contou ainda com a colaboração da GNR de Torres Vedras.