Um homem de 65 anos foi detido, na passada terça-feira, pelos militares do NIAVE no Sobreiro, em Mafra, dando cumprimento a um mandado de detenção, que foi emitido devido ao perigo de continuidade das agressões praticadas por parte do suspeito.

Segundo o comunicado da GNR, o homem agredia física e psicologicamente a companheira, de 30 anos, na presença do filho menor do casal, de cinco anos. A TVI sabe que se trata do cantor Armando Gama que tem relacionamento, há cerca de dez anos, com Bárbara Barbosa.

O detido foi presente ao Tribunal Judicial Sintra, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de afastamento e proibição de contacto com a vítima.