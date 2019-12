Paulo Gonçalves, vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla (SPEM), esteve esta quarta-feira no Diário da Manhã, para fazer a antevisão do terceiro Congresso Nacional da Esclerose Múltipla, que se realiza nos próximos dias 6 e 7 de dezembro, e também para falar sobre a qualidade de vida dos que têm de viver com a doença.

É possível viver com esclerose múltipla e ter qualidade de vida", garante.

Segundo Paulo Gonçalves, o mais importante é que os mais jovens sejam diagnosticados com rapidez "em vez de esconderem a doença", para que possam começar o tratamento e garantir uma vida "quase normal".

O vice-presidente da SPEM explica que se a doença estiver controlada, o número de surtos diminui, reduzindo-se também a possibilidade de ocorrerem incapacidades físicas.

Já sobre os sintomas iniciais da doença, Paulo Gonçalves alerta que há três episódios que, muitas vezes, passam despercebidos, mas que em conjunto devem ser comunicados a um neurologista, nomeadamente a dor de costas, dor de cabeça ou perturbações da visão.