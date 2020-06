A defesa do empresário Helder Bataglia entende que o arguido não pode ir a julgamento na Operação Marquês por crimes que já foram investigados e arquivados em Angola e que os factos, as provas e o direito estão a seu favor.

O argumento chave da defesa de Helder Bataglia na Operação Marquês é de que o empresário luso-angolano não pode ser julgado em Portugal por crimes que não foram cometidos em território nacional, mas em Angola, e que as autoridades judiciais arquivaram.

O empresário luso-angolano Helder Bataglia está acusado de cinco crimes de branqueamento e dois crimes de falsificação de documento, abuso de confiança e fiscal qualificada.

Nas alegações do debate instrutório, o advogado Rui Patrício disse ainda estar “sereníssimo” em relação à decisão do juiz de instrução, e que o procurador Rosário Teixeira “arrumou” a questão da corrupção nas suas conclusões, fazendo cair os cinco crimes de branqueamento.

Não lhe é imputada qualquer participação no pacto corruptivo ”, que suporta a acusação da Operação Marquês, disse.

Além de negar os factos de que o empresário está acusado, o advogado contestou a acusação elencando três questões de direito, nomeadamente a incompetência territorial da lei portuguesa para julgar os crimes de branqueamento, falsificação e abuso de confiança e já sanados pela justiça angolana e aplicação da lei da amnistia de Angola de 2015.

Estou convencido que tenho os factos, as provas, ou a falta delas, o direito e a conduta processual do meu constituinte a meu favor”, afirmou o advogado, numa referência ao facto de Helder Bataglia ter alegadamente colaborado com o Ministério Público (MP), como foi dito pela defesa de Carlos Santos Silva, amigo de José Sócrates.