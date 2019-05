Devido à suspensão de várias embarcações da Soflusa, uma situação que já se prolonga há vários dias, os passageiros tentaram, esta sexta-feira, invadir a sala de embarque no terminal do Barreiro.

As autoridades foram chamadas ao local.

O incidente levou a empresa a suspender as ligações por questões de segurança. Fonte do terminal do Barreiro afirmou à TVI24 que não saíram barcos durante cerca de duas horas.

Desde o dia 10 de maio que as ligações fluviais entre o Barreiro e Lisboa têm registado várias perturbações devido à falta de mestres.

De acordo com o sindicatos, apenas trabalham 21 mestres na transportadora (dos quais três estão de baixa médica), mas são necessários 24, além de se ter verificado um maior “saturamento” da classe, depois de a empresa introduzir uma nova escala de serviços, em abril, com a implementação do passe Navegante.