É na Rua de São José, bem no centro da capital, que o "É Um Restaurante" abre a porta das segundas oportunidades.

O projeto é direcionado para aqueles que querem cortar com o passado e recomeçar do zero.

O processo inicia-se com vários meses de formação pessoal e também profissional na Escola de Hotelaria e Turismo e culmina com um posto de trabalho no restaurante.

São já doze os funcionários a trabalhar no estabelecimento a quem a vida tinha trocado as voltas, mas que decidiram transformar o futuro.