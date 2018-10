Três agentes da PSP de Setúbal estão a ser julgados pelo espancamento e sequestro de um jovem de 18 anos em 2016. A leitura do acórdão está por dias, mas há suspeitas de uma investigação com erros graves e de testemunhas que incriminaram sem certezas ou mentiram.

Na acusação do Ministério Público lê-se que um rapaz foi detido, algemado, agredido enquanto estava no chão, colocado na bagageira do carro da polícia, levado para um local escuro, espancado brutalmente e abandonado. Mas em tribunal as declarações das testemunhas foram contraditórias.

Os três agentes da esquadra da Bela Vista de Setúbal foram identificados, suspensos, acusados, e agora estão ser julgados em tribunal. Os três agentes dizem-se inocentes.

