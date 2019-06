A GNR anunciou, esta quinta-feira, ter detido um homem de 53 anos por suspeita do crime de violência doméstica, em Sousel, no distrito de Portalegre, tendo apreendido três armas de fogo e 13 munições.

Segundo a guarda, o homem é suspeito de agredir a mulher de 48 anos.

O Comando Territorial de Portalegre da GNR explica, em comunicado, que a detenção ocorreu na terça-feira e que o suspeito foi presente no dia seguinte ao Tribunal Judicial de Fronteira, que lhe aplicou as medidas de coação de proibição de contacto com a vítima por qualquer forma e de se deslocar e permanecer na residência da vítima num raio de 500 metros.