O jogador do Sporting Stefan Ristovski depôs, esta terça-feira, na 11ª sessão do julgamento das agressões na Academia de Alcochete. Tal como os colegas que prestaram depoimento em tribunal na segunda-feira, Ristovski depôs por videoconfrência, a partir do Tribunal do Montijo.

O jogador de 27 anos conta que estava no balneário, quando viu os adeptos "à porta da sala das botas". "Tentei sair, mas não conseguia e voltei para trás e avisei os outros jogadores que estavam uns indivíduos do outro lado. Eram quatro ou cinco pessoas e todos tinham as caras tapadas", revelou.

Bateram na porta fizeram tudo para entrar, estavam a gritar palavrões, ameaças e a dizer vamos matar-vos.”

Ristovski relatou que tinha a noção "que a algum momento aquelas pessoas iam conseguir entrar”. “Quando entraram, o Acuña estava ao pé de mim. Começaram a gritar palavrões e começaram a ver a quem é que iam bater primeiro. Depois começaram a bater no Acuña”, disse.

O lateral-direito contou ainda ao tribunal que os agressores disseram os nomes do Acuña e Battaglia, mas dirigiram palavras para todos: "Isto vai ser a vossa última chance. Não podem jogar desta maneira!”

Stefan Ristovski diz que se lembra "muito bem" de "um indivíduo com um dente dourado”. E acrescenta que, na altura, pensou: "Tenho de me lembrar deste pormenor”. O jogador diz que "este indivíduo agrediu o Acuña”