Fernando Mendes, o ex-líder da claque Juventude Leonina, foi libertado esta sexta-feira. Fernando Mendes estava em prisão preventiva no âmbito do processo do ataque à Academia do Sporting, em Alcochete, mas a medida de coação foi revista pelo juiz a pedido da defesa, devido a doença oncológica do arguido.

A procuradora Cândida Vilar já tinha emitido parecer favorável à libertação.

Fernando Mendes fica com termo de identidade e residência, sendo o único dos arguidos constituídos após o ataque a Alcochete com a medida de coação menos gravosa.

A TVI sabe que o despacho do juiz Carlos Delca que determina a libertação de Fernando Mendes tem data desta sexta-feira.

Num vídeo divulgado no Instragram da claque, Fernando Mendes confirma a saída do Estabelecimento Prisional de Caxias.