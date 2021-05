O trânsito no centro da cidade de Lisboa vai ficar condicionado a partir das 19 horas na zona do Saldanha até ao Marquês de Pombal, onde está prevista a maior enchente de adeptos do Sporting para festejar o título.

A partir das 20:30, momento em que está previsto o início do desfile, o trânsito será cortado na sua totalidade a partir das 20:30, na Avenida da República, a Avenida Fontes Pereira de Melo, Campo Grande, Saldanha e Marquês de Pombal, de acordo com a Polícia de Segurança Pública.

Estações de Metro entre os Restauradores ao Marquês de Pombal também encerraram mais cedo, por volta das 22:30.

As estações entre os Restauradores e o Marquês de Pombal também serão encerradas às 22:30, após o final do jogo”, esclareceu o superintendente Domingos Antunes.

A PSP reitera que o desfile só terá início "seguramente depois da meia-noite" e será composto por dois autocarros: um com a equipa do Sporting e outro com o staff. Nenhuma das viaturas vai efetuar qualquer paragem ao longo de todo o percurso.

As autoridades apelam aos adeptos que mantenham o distanciamento social e usem máscara.

O superindentende Domingos Antunes relembra que se mantém em vigor a proibição de consumo de bebidas alcoólicas na via pública.