Na véspera do ataque a Academia do Sporting, o então presidente Bruno de Carvalho reuniu o staff para saber quem o apoiava incondicionalmente, afirmou, esta segunda-feira, no tribunal de Monsanto, Ricardo Gonçalves, diretor de segurança e operações do Sporting à data dos factos.

Ele quis saber quem estava com ele, acontecesse o que acontecesse", disse Ricardo Gonçalves, referindo-se à reunião realizada a 14 de maio, no dia anterior ao ataque, com o staff da equipa principal de futebol.