Wendel foi o segundo jogador do Sporting a depor, por videoconferência, esta segunda-feira, na décima sessão do julgamento do processo das agressões na Academia de Alcochete. A partir do Tribunal do Montijo, o jogador disse que, naquele dia, entraram 25 a 30 pessoas na academia, com a cara tapada. Pediram aos jogadores para despirem a camisola, porque não eram merecedores de a vestirem.

Um bateu me no rosto com a mão aberta”, contou.

Wendel diz que viu Misic, Acuña e William Carvalho serem agredidos por mias de uma pessoa, com bofetadas. Misic foi agredido com um cinto e William levou chapadas na cabeça.

Fiquei com muito medo”, relatou.

O jogador disse não se recordar de muita coisa. Foram cinco minutos muito rápidos. “Estava de cabeça baixa. Vi fumo. Não vi tochas só vi a fumaça, mas quando já estavam a sair", disse.

Wendel respondeu que não se lembrava à maioria das questões que lhe foram colocadas, o que levou a juíza a ironizar, no final do depoimento: “Muito obrigada. Espero que no futuro não tenha problemas de memória”.