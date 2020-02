O Tribunal Judicial do Porto decretou a prisão preventiva de um homem de 44 anos pela alegada prática do crime de violência doméstica, no concelho de Valongo, informou esta segunda-feira o Comando Territorial da GNR do Porto.

No âmbito de uma investigação, a GNR apurou que “o suspeito, que já havia cumprido pena de prisão efetiva de dois anos e seis meses, após ter saído do estabelecimento prisional, procurou novamente a vítima, uma mulher de 51 anos, e obrigou-a a ter relações sexuais ameaçando-a, confinando-a em casa, restringindo a sua liberdade e autodeterminação sexual”.

“Nos últimos meses verificou-se uma escalada do comportamento violento do suspeito, devido ao consumo abusivo de álcool, motivo que levou à sua detenção”, esclarece em comunicado.

O suspeito foi detido na sexta-feira, tendo já sido presente a tribunal que lhe aplicou a medida de coação de prisão preventiva, a ser cumprida no Estabelecimento Prisional do Porto, em Custóias, concelho de Matosinhos.