A GNR de Braga anunciou hoje ter apreendido, na sexta-feira, 12 armas no âmbito de um processo de violência doméstica sobre uma mulher de 20 anos e o seu filho de cinco meses.

Na sequência de uma denúncia de um crime de violência doméstica, os militares averiguaram que uma mulher, de 20 anos, era agredida, injuriada e ameaçada com armas, assim como o filho de ambos, com cinco meses de idade, por parte do seu companheiro de 22 anos”, refere a GNR em comunicado.