A GNR anunciou hoje a apreensão de uma arma de fogo, no âmbito de um processo por violência doméstica no concelho de Felgueiras, distrito do Porto.

Em comunicado, a autoridade policial informou que os militares apuraram que o agressor, um homem de 39 anos, injuriava e ameaçava de morte a vítima, o seu filho de 18 anos, com recurso a uma arma de fogo transformada.

O suspeito infligia de forma reiterada sofrimento psicológico, fazendo com que o filho fugisse várias vezes da residência e procurasse refúgio em casa de vizinhos", indica GNR.

O medo e inquietação da vítima", acrescenta a autoridade, "fez com que relatasse a violência de que era alvo no estabelecimento de ensino que frequenta".

No decorrer das diligências policiais, foi realizada uma busca domiciliária, onde foi possível apreender uma arma de fogo transformada e diversas munições de calibre 6,35 mm.

O detido foi presente ao Departamento de Investigação e Ação Penal de Felgueiras, tendo sido aplicada a medida de coação de termo de identidade e residência.