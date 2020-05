A GNR deteve um homem de 45 anos, em Foz Côa, no distrito da Guarda, suspeito de exercer violência física e psicológica sobre a companheira, a mãe desta e dois filhos menores, anunciou hoje aquela força de segurança.

A detenção foi efetuada por militares da GNR afetos Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE).

No âmbito de uma investigação relacionada com o crime de violência doméstica, que decorria há algum tempo, foi possível apurar que o suspeito exercia violência física e psicológica sobre as vítimas, a companheira de 34 anos, dois filhos menores, com idades entre os 7 e os 15 anos, e a mãe da companheira", especificou em comunicado a GNR.