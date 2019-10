/ ALM com Lusa

A GNR de Aveiro anunciou hoje a detenção de um homem de 19 anos em Penacova, tendo apreendido duas armas, por suspeitas de violência doméstica, e de um outro suspeito, 27 anos, por tráfico de estupefacientes.

Em comunicado hoje divulgado, a Guarda Nacional Republicana (GNR) adianta que a operação foi levada a cabo pelo Núcleo de Investigação Criminal de Águeda, na sequência de uma investigação por violência doméstica.

Os militares apuraram que o suspeito de 19 anos ameaçava a vítima, a sua namorada, também com 19 anos, com a publicação de fotografias e vídeos íntimos. Foi efetuada uma busca domiciliária", adianta no comunicado.

Dessa busca resultou a apreensão de 273 doses de canábis, quatro computadores, três telemóveis, uma espingarda de pressão de ar e uma catana.

O suspeito foi constituído arguido e os factos remetidos para Tribunal Judicial de Águeda.

No comunicado, a GNR adianta que, na sequência da busca, encontrou ainda produto estupefaciente, propriedade de um familiar do suspeito, um homem com 27 anos, que foi detido e vai ser presente ao Tribunal Judicial de Penacova, na segunda-feira, para aplicação de medidas de coação.

A operação contou com o apoio do Comando Territorial de Coimbra através dos militares do Núcleo de Investigação Criminal e Núcleo Técnico-Pericial.