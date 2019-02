A adesão à greve, desta quinta-feira, dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica é superior a 90%, sendo mesmo de 100% em vários serviços, o que levou ao seu encerramento em várias unidades hospitalares, avançou o sindicato.

De momento, os serviços mais afetados com esta adesão massiva à greve são os serviços de análises, radiologia, cardiopneumologia, farmácia, imagiologia e fisioterapia”, adianta em comunicado o Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica (STSS).

Os dados dizem respeito aos centros hospitalares de Faro, Viana do Castelo, Aveiro, Porto, Coimbra, Bragança, Açores e Santarém, estando o sindicato ainda a recolher os números do resto do país.

Os profissionais vão apelar esta quinta-feira “à reposição de justiça, numa grande manifestação em Lisboa”, que tem início às 14:00, com uma concentração em frente ao Palácio de Belém, de onde seguirão em desfile até à Assembleia da República.

Os profissionais estão “indignados e revoltados” com a publicação do Decreto Lei que regulamenta a carreira dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica.

Em frente à Assembleia da República, em Lisboa, estes profissionais vão exigir aos partidos que “passem das palavras aos atos e cumpram as promessas que têm feito”, refere o sindicato.

Dos partidos só queremos que cumpram e honrem a palavra, através do apoio já demonstrado às nossas reivindicações e que nos têm sido transmitidas no decorrer deste processo negocial de revisão e regulamentação da carreira” afirma o presidente do STSS, Luís Dupont.

Os trabalhadores exigem a alteração do diploma, “transições justas que contemplem” estes trabalhadores nas três categorias da carreira e que o tempo de serviço e a avaliação de desempenho anterior ao processo de transição para a carreira especial dos profissionais releve para efeitos de recrutamento para as categorias superiores e para efeitos de alteração de posição remuneratória.

Exigem ainda, entre outras reivindicações, o correto descongelamento das progressões dos técnicos, independentemente do vínculo laboral e “o fim de todas as bolsas de horas ilegalmente constituídas, sem o acordo escrito do trabalhador, com o pagamento integral como trabalho extraordinário”.

Os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica (TSDT) são um grupo profissional que abrange 18 profissões de saúde, como analistas clínicos, técnicos de radiologia ou fisioterapia.