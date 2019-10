Um edifício da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa foi esta sexta-feira de manhã evacuado por causa do derrame de uma substância perigosa num laboratório, confirmou à TVI fonte do regimento de Saparadores Bombeiros de Lisboa.

O alerta para a ocorrência foi dado às 11.49 horas, mas cerca de duas horas depois a “situação já estava resolvida” e “foi retirada a substância do local”.

Os bombeiros estão a criar estabilidade no ambiente para ser possível os funcionários voltarem ao trabalho”, acrescentou.

De acordo com uma fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, foram retiradas do edifício entre 25 e 35 pessoas.

Para o local foram destacadas sete viaturas com um total de 25 homens.

A fonte não soube adiantar a existência ou não de feridos.

Tanto os bombeiros como a PSP encontram-se no local.