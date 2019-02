Quando se olha para além dos resultados dos exames nacionais e se analisa quais foram as escolas secundárias que fizeram os alunos progredir em relação a anos anteriores, há mais escolas públicas a ficar melhor no ranking. No indicador dos percursos diretos de sucesso, o Ministério da Educação consegue avaliar a percentagem daqueles que não chumbam em nenhum ano do secundário e que têm positiva nos exames, penalizando quem faz seleção e incentivando quem não deixa ficar ninguém para trás.

A percentagem dos alunos do secundário que passaram nos três anos e tiveram positiva nos exames desceu, sendo que os alunos carenciados chumbam quase duas vezes mais. Ainda assim, quando se olha para o progresso, a escola pública fica melhor na fotografia.

Analisando os estudantes que partem do mesmo nível e com o mesmo perfil, nas 100 primeiras, 64 são públicas. Ao contrário do que se passa quando a análise versa, somente, as notas dos exames nacionais, onde o privado é rei.

No ranking que mede o sucesso, e que foi analisado em parceria entre a TVI e a Lusa, o Colégio de S. Miguel, de Fátima, Santarém, é o primeiro a figurar na lista. Com contrato de associação, 36% dos alunos têm apoio social (são carenciados). A instituição disse à TVI24 que a taxa de entrada na Universidade é de 98%.

A Secundária de Felgueiras, no Porto, surge em segundo no ranking que mede o sucesso. Nesta escola, 45% dos alunos estão abrangidos pela ação social escolar e a habilitação das mães não chega aos nove anos de escolaridade. Ou seja, mesmo num contexto exigente, o trabalho de recuperação que este estabelecimento de ensino faz com os alunos fá-lo figurar nos lugares cimeiros quando o que está em causa é a recuperação dos alunos e não apenas as notas.

Na lista das 10 escolas com melhores resultados ao analisar a diferença entre a percentagem de percursos diretos de sucesso na escola e a média nacional, seis são públicas, quatro privadas. De cinco distritos.

Nas dez que estão no fundo da tabela, estão três estabelecimentos de ensino privados e sete públicos, quase todos de distritos diferentes.

ESCOLAS COM MELHORES RESULTADOS NO SECUNDÁRIO

(Comparando com alunos que entraram no terceiro ciclo com notas semelhantes)

Nome da escola Distrito Concelho Natureza N.º de alunos da escola na amostra Percentagem de percursos diretos de sucesso na escola Percentagem de percursos diretos de sucesso entre os alunos do país com um nível escolar anterior semelhante (média nacional) Resultado da escola face à média nacional (diferença entre a percentagem de percursos diretos de sucesso na escola e a média nacional, em pontos percentuais) Colégio de São Miguel de Fátima Santarém Ourém Privado 275 68,00% 43,40% 24,60% Escola Básica e Secundária de Felgueiras Porto Felgueiras Público 136 38,20% 20,50% 17,80% Escola Básica e Secundária de Guia Leiria Pombal Público 78 56,40% 39,50% 16,90% Escola Básica e Secundária de Arga e Lima, Lanheses V. Castelo V. Castelo Público 126 45,20% 28,70% 16,50% Escola Secundária de Porto de Mós Leiria Porto de Mós Público 167 57,50% 41,00% 16,40% Escola Básica e Secundária Dr.ª Judite Andrade Santarém Sardoal Público 74 44,60% 29,40% 15,20% Colégio CEBES Porto Porto Privado 115 52,20% 37,70% 14,50% Escola Secundária de Ponte da Barca Viana do Castelo Ponte da Barca Público 215 48,40% 34,10% 14,30% Instituto "D. João V" Leiria Pombal Privado 181 52,50% 38,30% 14,10% Colégio da Rainha Stª Isabel Coimbra Coimbra Privado 248 82,30% 68,20% 14,10%

OS PIORES RESULTADOS

Nome da escola Distrito Concelho Natureza N.º de alunos da escola na amostra Percentagem de percursos diretos de sucesso na escola Percentagem de percursos diretos de sucesso entre os alunos do país com um nível escolar anterior semelhante (média nacional) Resultado da escola face à média nacional (diferença entre a percentagem de percursos diretos de sucesso na escola e a média nacional, em pontos percentuais) Instituto "Vaz Serra" Castelo Branco Sertã Privado 63 17,50% 32,80% -15,30% Escola Secundária de Molelos, Tondela Viseu Tondela Público 90 32,20% 46,80% -14,60% Escola Básica e Secundária Padre António Morais da Fonseca Aveiro Murtosa Público 63 15,90% 30,40% -14,50% St. Paul’s School Coimbra Coimbra Privado 114 36,80% 51,20% -14,40% Escola Básica e Secundária Gil Vicente, Lisboa Lisboa Lisboa Público 137 17,50% 31,60% -14,10% Escola Básica e Secundária de Airães, Felgueiras Porto Felgueiras Público 66 27,30% 41,30% -14,00% Escola Básica e Secundária de Fajões, Oliveira de Azeméis Aveiro Oliveira de Azeméis Público 72 36,10% 50,00% -13,90% Escola Secundária da Baixa da Banheira, Vale da Amoreira Setúbal Moita Público 54 1,90% 14,70% -12,90% Colégio de Cidade Roda Leiria Pombal Privado 65 13,80% 26,60% -12,80% Escola Secundária de Sabugal Guarda Sabugal Público 131 26,00% 37,80% -11,80%

O contexto socioeconómico e as baixas qualificações dos progenitores (sobretudo das mães) ainda pesam muito nos resultados dos alunos, mas há escolas que têm feito um verdadeiro trabalho de superação, que está começou a ser avaliado qualitativamente apenas desde o ano letivo 2016/2017.

Percentagem de percursos diretos de sucesso entre os alunos dos cursos cientifico-humanísticos matriculados em escolas públicas, por escalão de apoio da Ação Social Escolar nos últimos quatro anos letivos

A recuperação das competências dos alunos tem sido maior entre as mulheres, em comparação com os homens, de forma constante ao longos dos últimos anos, sendo que houve uma descida de alguns pontos percentuais, em ambos os sexos, de 2016/17 para 2017/18.

Percentagem de percursos diretos de sucesso entre os alunos dos cursos científico-humanísticos, por sexo, nos últimos quatro anos letivos

Ainda assim, há um longo caminho a percorrer: 40% dos alunos dos cursos cientifico-humanísticos do secundário não fazem o percurso sem retenções, isto é, acaba por chumbar em algum ou alguns dos anos letivos.