A IKEA pede aos clientes que tenham a cómoda/trocador SUNDVIK para que se assegurem de que montaram os bloqueios de segurança de forma correta, depois de ter tido conhecimento de três casos em que as crianças caíram do móvel.

A IKEA teve conhecimento de três incidentes em que a parte dobrável da cómoda/trocador SUNDVIK se soltou e crianças caído. Nos casos reportados, as fixações de segurança não foram colocadas corretamente, como descrito nas instruções de montagem", avisa no seu site.

A empresa sueca de mobiliário alerta que, no caso de o móvel em questão ser usado como trocador dobrável, é preciso ter a certeza de que os acessórios de travão de segurança, incluídos na embalagem do produto, são montados "de acordo com as instruções fornecidas".

Lembra, ainda, que, "em caso de perda ou extravio das peças, deverão contactar a IKEA para recebê-las gratuitamente".