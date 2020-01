O Lidl retirou de venda os orégãos da marca Kania, de 7,5 gramas, avançou esta quarta-feira, em comunicado, a cadeia de supermercados alemã.

De acordo com o comunicado, análises feitas ao produto revelaram concentrações elevadas de alcalóides e pirrolidizina: componentes podem causar intoxicações, bem como danos no fígado do consumidor.

Por este motivo a marca apela ao não consumo do artigo.

"O Lidl & Cia. está a proceder preventivamente à recolha do artigo 'Orégãos picados, Kania, 7,5g' com data de validade 07/2022 e lotes n.º LB91832, LA91832 e LC91834 do fornecedor WEIAND GmbH. A razão para esta recolha prende-se com o facto de análises de monitorização efetuadas ao artigo terem evidenciado uma concentração elevada de alcalóides e pirrolidizina. Tendo em consideração o risco existente para a saúde, apelamos ao não consumo do produto", pode ler-se no comunicado.