O surto de covid-19 em Arouca já contabiliza 159 casos ativos.

São mais 10 casos do que na quarta-feira.

De acordo com as informações disponibilizadas pela página oficial do município do Facebook, desde o início da pandemia já se registaram 222 casos, que provocaram seis óbitos.

O aumento do número de casos ativos levou à criação de um centro de testes junto à Câmara Municipal.

Os habitantes de Arouca, distrito de Aveiro, estão preocupados com o vírus e com o comércio local e apontam o dedo aos menos preocupados.