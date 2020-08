O número de casos confirmados de covid-19 no Lar de Nossa Senhora da Luz subiu para 87, segundo a mais recente atualização da situação epidemiológica, divulgada este sábado.

“O ‘cluster’ de covid-19 localizado no Lar de Nossa Senhora da Luz, em Paradas, na União das Freguesias de A dos Cunhados e Maceira, conta com 87 casos ativos de infeção por SARS-CoV-2. Do total de casos ativos, 80 casos correspondem à União das Freguesias de A dos Cunhados e Maceira, dois à freguesia de Santa Maria, São Pedro e Matacães e dois à freguesia de Silveira. Três dos casos identificados naquela instituição pertencem ao concelho de Lourinhã”, detalha o boletim divulgado pela Câmara Municipal de Torres Vedras.

O surto no Lar de Nossa Senhora da Luz foi detetado no dia 3 de agosto, havendo a registar o óbito de um idoso de 93 anos, que se encontrava hospitalizado e que tinha outras morbilidades associadas.

De acordo com a direção da instituição, há ainda "cerca de 30 pessoas hospitalizadas" por necessitarem de cuidados médicos.

As 30 pessoas internadas distribuem-se pelos hospitais de Torres Vedras, Abrantes e Santa Maria (em Lisboa), segundo informações divulgadas no final da semana passada pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

O surto levou a que fossem efetuados testes aos 80 residentes e 78 funcionários do lar.

O presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, Carlos Bernardes disse à Lusa que “está programada a realização de novos testes no dia 19” e que no lar se mantém as medidas de contenção.

A mais recente atualização do concelho de Torres Vedras, há 126 casos ativos, 20 casos suspeitos e 258 contactos em vigilância. O total acumulado contabiliza 339 casos confirmados, 206 casos recuperados e sete óbitos.

Portugal contabiliza pelo menos 1.775 mortos associados à covid-19 em 53.981 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 760 mil mortos e infetou mais de 21 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.