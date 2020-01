Um homem de 40 anos ficou em prisão preventiva e uma mulher de 38 anos obrigada a apresentações diárias na polícia após terem sido detidos em Vila do Conde acusados de três roubos, anunciou esta quinta-feira a GNR.

Em comunicado, a Guarda acrescentou que as detenções foram efetuadas no “âmbito de uma investigação relacionada com roubos na via pública, com recurso a violência física” em que os suspeitos “observavam os transeuntes, abordavam-nos com o pretexto de obter informações, como indicação de moradas e, à força, retiravam-lhes joias e outros objetos de valor que as vítimas tinham à vista”.

Ainda segunda a nota de imprensa, os dois detidos têm “antecedentes criminais por furtos, tráfico de droga e assaltos à mão armada em bombas de combustível”.

No ato da detenção, junto à residência de ambos, a GNR informou ter “ainda apreendido um veículo, alugado, que os suspeitos utilizavam para consumar os ilícitos”.

Apresentados no Tribunal Judicial de Matosinhos foram aplicadas as medidas de coação de prisão preventiva para o homem e apresentações diárias para a mulher, lê-se ainda na informação disponibilizada.